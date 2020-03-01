Змагання з плавання серед немовлят: фото та відео

У Рівному малюки позмагалися, хто кращий у плаванні. Батьки привезли демонструвати вправність малих від двох місяців до трьох років.

"Супер пупс і супер мама" – так киянка Тетяна відрекомендувала свій тандем з сином. Обоє були у костюмах суперменів. Їхнє завдання – пірнути й проплисти дистанцію.

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"Нам зараз рік і два місяці. Ми почали плавати у 4 місяці. Це так неймовірно, коли ти можеш подарувати дитині спілкування з іншими дітьми. Мені навіть не снилося, що у мене братимуть інтерв'ю, як у мами переможця. Адже ми плануємо сьогодні взяти всі кубки", – розповіла мати учасника змагань Тетяна Мельник.



"Супер пупс і супер мама"

У змаганнях беруть участь 200 малюків з різних міст України. Було і двоє немовлят, які приїхали з-за кордону. Усім від двох місяців і до трьох років. Вони ще у підгузках, однак у воді почуваються впевнено. Спортсмени кажуть, що батьки можуть не боятися привчати дитину до басейну змалечку. Адже користь водних процедур не переоцінити: розробляються легені, зміцнюються м'язи, а також це гарна профілактика хвороб.



Плавання для немовлят

"Коли дитина затримує подих, набирає повні щічки повітря, ми готові опускати її до водички. Контролюємо чи починається тример, чи є напруження у дитини. Як тільки є перші симптоми, відразу підіймаємо на поверхню", – пояснила тренерка Людмила Шеремет.



Учасники змагань

Організатори розповіли, що у чемпіонаті малюки змагалися в декількох номінаціях, але дипломи та подарунки отримали всі учасники, бо переможених насправді немає.

"Це швидше як відкритий урок. Вони сьогодні просто демонструють свої вміння, результати й насправді кожен учасник вже є переможцем", – повідомила організаторка чемпіонату Юлія Собуцька.

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У 2020 році відбувається п'ятий чемпіонат з дитячого плавання. Наступного року організатори планують залучити ще більше учасників з різних країн світу.