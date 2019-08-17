Соревнования ветеранов АТО на спортивных играх: захватывающие фото

В Киеве проходят "Игры героев" – всеукраинские спортивные соревнования ветеранов Вооруженных сил Украины и людей с инвалидностью. Бойцы будут соревноваться в кроссфите, стронгмене, силовом фитнесе и стрельбе.

На Контрактовой площади 17 августа собралось очень много спортсменов. В "Играх героев" будут соревноваться военные, которые защищали Украину на Востоке, и гражданские, полицейские, а также люди, имеющие группу инвалидности.

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"Соревнования по кросфиту имеет четыре категории у нас: атлеты на протезах, атлеты на колясках, а также командные соревнования военнослужащих, полицейских и ветеранов среди женщин и мужчин", – рассказал организатор "Игр героев" Роман Линдов.

Сегодня будут соревноваться и ветераны, которые имеют большой опыт в "Играх героев", ведь они каждый год участвуют.

Это способ реабилитации, психологической разгрузки и просто встреча с друзьями,

– участник соревнований "Игры героев" Дмитрий Новгородский.

Хоть здесь и царит атмосфера соревнований, однако для всех ребят это в первую очередь адаптация, реабилитация именно психологическая, а также возможность пообщаться и познакомиться друг с другом.

Смотрите фото с соревнований "Игры героев" / 24 канал (Виктория Кутьина):

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