13:26
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, 16 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Соревнования ветеранов АТО на спортивных играх: захватывающие фото

      50 Читати новину українською
      "Игры героев"
      "Игры героев" / 24 канал

      В Киеве проходят "Игры героев" – всеукраинские спортивные соревнования ветеранов Вооруженных сил Украины и людей с инвалидностью. Бойцы будут соревноваться в кроссфите, стронгмене, силовом фитнесе и стрельбе.

      На Контрактовой площади 17 августа собралось очень много спортсменов. В "Играх героев" будут соревноваться военные, которые защищали Украину на Востоке, и гражданские, полицейские, а также люди, имеющие группу инвалидности.

      Читайте также: В Киеве пройдут соревнования ветеранов с инвалидностью – "Игры героев" и "Милитари Кэмп"

      "Соревнования по кросфиту имеет четыре категории у нас: атлеты на протезах, атлеты на колясках, а также командные соревнования военнослужащих, полицейских и ветеранов среди женщин и мужчин", – рассказал организатор "Игр героев" Роман Линдов.

      Сегодня будут соревноваться и ветераны, которые имеют большой опыт в "Играх героев", ведь они каждый год участвуют.

      Это способ реабилитации, психологической разгрузки и просто встреча с друзьями,
      – участник соревнований "Игры героев" Дмитрий Новгородский.

      Хоть здесь и царит атмосфера соревнований, однако для всех ребят это в первую очередь адаптация, реабилитация именно психологическая, а также возможность пообщаться и познакомиться друг с другом.

      Смотрите фото с соревнований "Игры героев" / 24 канал (Виктория Кутьина):

       

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

      blog_ava
      В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео
      сегодня
      2179
      Теги: Новости Украины АТО Новости Спорта Спорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп ризикує програти терористам, зосередившись на протистоянні з Китаєм і Росією, – Bloomberg
      сегодня , 12:07 Трамп ризикує програти терористам, зосередившись на протистоянні з Китаєм і Росією, – Bloomberg
      Світові Медіа 193
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сегодня , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 1549
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сегодня , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 892
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сегодня , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 323
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 августа , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 735
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук