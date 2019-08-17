Змагання ветеранів АТО на спортивних іграх: захоплюючі фото

У Києві проходять "Ігри героїв" – всеукраїнські спортивні змагання ветеранів Збройних сил України та людей з інвалідністю. Бійці змагатимуться з кросфіту, стронгмену, силового фітнесу та стрільби.

На Контрактовій площі 17 серпня зібралося дуже багато спортсменів. У "Іграх героїв" змагатимуться військові, які захищали Україну на Сході та цивільні, поліціянти, а також люди, як мають групу інвалідності.

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"Змагання з кросфіту має чотири категорії у нас: атлети на протезах, атлети на візках, а також командні змагання військовослужбовців, полісменів та ветеранів серед жінок та чоловіків", – розповів організатор "Ігор героїв" Роман Линдов.

Сьогодні будуть змагатися й ветерани, які мають великий досвід в "Іграх героїв", адже вони кожен рік беруть участь.

Це спосіб реабілітації, психологічного розвантаження й просто зустріч з друзями,

– учасник змагань "Ігри героїв" Дмитро Новгородський.

Хоч тут і панує атмосфера змагань, проте для всіх хлопців та дівчат це впершу чергу адаптація, реабілітація саме психологічна, а також змога поспілкуватися та познайомитися один з одним.

Дивіться фото зі змагань "Ігри героїв" / 24 канал (Вікторія Кутьїна):

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