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      Змагання ветеранів АТО на спортивних іграх: захоплюючі фото

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      "Ігри героїв"
      "Ігри героїв" / 24 канал

      У Києві проходять "Ігри героїв" – всеукраїнські спортивні змагання ветеранів Збройних сил України та людей з інвалідністю. Бійці змагатимуться з кросфіту, стронгмену, силового фітнесу та стрільби.

      На Контрактовій площі 17 серпня зібралося дуже багато спортсменів. У "Іграх героїв" змагатимуться військові, які захищали Україну на Сході та цивільні, поліціянти, а також люди, як мають групу інвалідності.

      Читайте також: У Києві пройдуть змагання ветеранів з інвалідністю – "Ігри героїв" та "Мілітарі Кемп"

      "Змагання з кросфіту має чотири категорії у нас: атлети на протезах, атлети на візках, а також командні змагання військовослужбовців, полісменів та ветеранів серед жінок та чоловіків", – розповів організатор "Ігор героїв" Роман Линдов.

      Сьогодні будуть змагатися й ветерани, які мають великий досвід в "Іграх героїв", адже вони кожен рік беруть участь.

      Це спосіб реабілітації, психологічного розвантаження й просто зустріч з друзями,
      – учасник змагань "Ігри героїв" Дмитро Новгородський.

      Хоч тут і панує атмосфера змагань, проте для всіх хлопців та дівчат це впершу чергу адаптація, реабілітація саме психологічна, а також змога поспілкуватися та познайомитися один з одним.

      Дивіться фото зі змагань "Ігри героїв" / 24 канал (Вікторія Кутьїна):

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:
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      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту АТО
      Джерело: 24 канал
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