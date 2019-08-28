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      Сортировка мусора в украинских отелях станет обязательной

      1 Читати новину українською
      Сортировка мусора в украинских отелях станет обязательной
      Сортировка мусора в украинских отелях станет обязательной / unsplash.com

      В Украине вступают в силу новые нормы, которые предусматривают обязательное проектирование систем раздельной сортировки отходов в гостиницах.

      Обновленные государственные строительные нормы по гостиницам вступят в силу 1 октября 2019 года.

       Актуально! Сортировка мусора: какова ситуация в Украине и что об этом нужно знать

      Что изменится?

      Новые ГСН предусматривают обязательные требования по обустройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.

      Такие рудиментарные вещи как мусоропроводы должны навсегда остаться в прошлом. Нормы, которые действуют до сих пор, требовали, что в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно должны быть обустроены мусоропроводи, отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе в своем Facebook.

      ДБН сортування відходів готелі
      Сортировка отходов в гостиницах станет обязательным

      Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц должны быть предусмотрены системы раздельной сортировки отходов и очистки системы от мусора и пылеуборки.

      Как правильно сортировать отходы: смотрите инфографику

      сміття спортування відходів інфографіка

      Накануне международная сеть отелей InterContinental Hotels Group объявила, что откажется от использования одноразового пластика в ванных, узнайте, чем его заменят. С 2021 года ЕС полностью отказывается использования одноразового пластика.

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      Теги: Минрегион Экология ГСН Гостиницы Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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