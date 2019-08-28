Сортировка мусора в украинских отелях станет обязательной

В Украине вступают в силу новые нормы, которые предусматривают обязательное проектирование систем раздельной сортировки отходов в гостиницах.

Обновленные государственные строительные нормы по гостиницам вступят в силу 1 октября 2019 года.

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Что изменится?

Новые ГСН предусматривают обязательные требования по обустройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.

Такие рудиментарные вещи как мусоропроводы должны навсегда остаться в прошлом. Нормы, которые действуют до сих пор, требовали, что в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно должны быть обустроены мусоропроводи, отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе в своем Facebook.



Сортировка отходов в гостиницах станет обязательным

Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц должны быть предусмотрены системы раздельной сортировки отходов и очистки системы от мусора и пылеуборки.

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