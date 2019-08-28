Сортування сміття в українських готелях стане обов'язковим

В Україні набувають чинності нові норми, які передбачають обов'язкове проектування систем роздільного сортування відходів у готелях.

Оновлені державні будівельні норми щодо готелів набудуть чинності 1 жовтня 2019 року.

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Що зміниться?

Нові ДБН передбачають обов'язкові вимоги щодо облаштування сучасних систем роздільного сортування сміття при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів.

Такі рудиментарні речі як сміттєпроводи у мають назавжди залишитись в минулому. Норми, які діють досі вимагали, що у готелях заввишки 2 поверхи і вище обов'язково мали бути облаштовані сміттєвпроводи, зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе у своєму Facebook.



Сортування відходів у готелях стане обов'язковим

Згідно зі змінами у ДБН, у житлових та громадських приміщеннях готелів повинні бути передбачені системи роздільного сортування відходів та системи очищення від сміття і пилоприбирання.

Як правильно сортувати відходи: дивіться інфографіку

Напередодні міжнародна мережа готелів InterContinental Hotels Group оголосила, що відмовиться від використання одноразового пластику у ванних, дізнайтесь, чим його замінять. З 2021 року ЄС повністю відмовляється використання одноразового пластику.

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