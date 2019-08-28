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      Сортування сміття в українських готелях стане обов'язковим

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      Сортування відходів у готелях зроблять обов'язковим
      Сортування відходів у готелях зроблять обов'язковим / unsplash.com

      В Україні набувають чинності нові норми, які передбачають обов'язкове проектування систем роздільного сортування відходів у готелях.

      Оновлені державні будівельні норми щодо готелів набудуть чинності 1 жовтня 2019 року.

      Актуально! Сортування сміття: яка ситуація в Україні і що про це треба знати

      Що зміниться?

      Нові ДБН передбачають обов'язкові вимоги щодо облаштування сучасних систем роздільного сортування сміття при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів.

      Такі рудиментарні речі як сміттєпроводи у мають назавжди залишитись в минулому. Норми, які діють досі вимагали, що у готелях заввишки 2 поверхи і вище обов'язково мали бути облаштовані сміттєвпроводи, зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе у своєму Facebook.

      ДБН сортування відходів готелі
      Сортування відходів у готелях стане обов'язковим 

      Згідно зі змінами у ДБН, у житлових та громадських приміщеннях готелів повинні бути передбачені системи роздільного сортування відходів та системи очищення від сміття і пилоприбирання.

      Як правильно сортувати відходи: дивіться інфографіку

      сміття спортування відходів інфографіка

      Напередодні міжнародна мережа готелів InterContinental Hotels Group оголосила, що відмовиться від використання одноразового пластику у ванних, дізнайтесь, чим його замінять. З 2021 року ЄС повністю відмовляється використання одноразового пластику.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Готелі ДБН Екологія Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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