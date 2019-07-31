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      Відома мережа готелів відмовиться від пластику у ванних: чим його замінять

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      Всесвітня мережа готелів IHG відмовиться від однроразового пластику у ванних
      Всесвітня мережа готелів IHG відмовиться від однроразового пластику у ванних / Ілюстрація/unsplash.com

      200 мільйонів пластикових упаковок – саме стільки однорозового пластикового упакування щороку використовують у всесвітній мережі готелів InterContinental Hotels Group (IHG).

      Що відомо про IHG?InterContinental Hotels Group – це британська багатонаціональна компанія, оператор готельних мереж зі штаб-квартирою у місті Денхем (Великобританія).

      IHG володіє кількома відомими мережевими брендами, серед яких InterContinental, Regent Hotels, Six Senses Hotels, Kimpton Hotels and Resorts, Hualuxe, Crowne Plaza, voco Hotels, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express.

      На сьогодні до мережі належить понад 5,6 тисяч готелів у 100 країнах світу. В Україні компанія представлена 5-зірковими готелями у столиці InterContinental Kyiv та Holiday Inn Kyiv.

      До 2021 року мережа планує повністю відмовитись від пластикових упаковок у ванних кімнатах. На заміну одноразовим тюбикам та баночкам у 843 тисячах номерах готелів мережі по світу хочуть встановити спеціальні ємності великих розмірів. З них постояльці зможуть самостійно набирати шампуні, гелі для душу та інші засоби гігієни у тій кількості, яку потребують, йдеться у заяві на сайті IHG.

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      У мережі підрахували, що натепер щороку використовують приблизно 200 мільйонів мініатюрних засобів гігієни для ванних кімнат у всіх готелях мережі. Цього об'єму вистачило б, щоб заповнити 5 олімпійських басейнів.

      Це дозволить нам значно зменшити слід від відходів та негативний вплив на навколишнє середовище. Цього від нас очікують наші гості, власники, колеги, інвестори та постачальники,
      – переконана виконавча директорка IHG Кейт Барр.

      ЄС пластик заборона екологія інфографіка
      З 2021 в ЄС повністю заборонять використання одноразового пластику / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Готелі Екологія Новини нерухомості світу Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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