О значении этой спецоперации рассказал председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала. По его словам, именно с этого аэродрома поднималась бомбардировочная авиация оккупантов, которая терроризировала позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.

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Попытка прикрыть бронетанковые штурмы

Тимочко подчеркнул, что захватчики накапливали самолеты для массированных операций, которыми планировали прикрывать наступление своей бронетехники. Поскольку тяжелая бронетехника оккупантов несет колоссальные потери от действий подразделений БПЛА, вражеская авиация имела специальную задачу – наносить удары по позициям украинских пилотов.

Бронетехника находится в довольно серьезной зоне риска уничтожения FPV-дронами. Противник это осознавал, и задача авиации заключалась в поддержке наземных сил, в частности в выявлении наших точек операторов и нанесении ракетно-бомбовых ударов именно по местам расположения наших дронов. Ну, не сложилось. Это очень показательно. Надеюсь, что буквально завтра-послезавтра показатели по уничтожению вражеской бронетехники на линии фронта резко вырастут– отметил Тимочко.

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Он также выразил надежду, что вскоре удастся нанести новые удары и по аэродрому в Энгельсе, где сосредоточена стратегическая авиация противника.

Разбор Ивана Тимочко удара по аэродрому "Саваслейка": видео

Изменение тактики из-за похолодания

Военный обратил внимание на то, что сезонное ухудшение погодных условий существенно влияет на ход боев. Заморозки и влажность приводят к обледенению беспилотников, значительному ухудшению работы аккумуляторов и ограничению видимости в тумане.

В связи с этим основной акцент на фронте постепенно будет смещаться в сторону классического конвенционального вооружения – артиллерии и авиации. Для поддержания баланса Вооруженным Силам Украины крайне необходимо оперативное предоставление обещанных западных самолетов, в частности истребителей Gripen и французских самолетов.

Ранее стало известно, что во время ночной атаки на аэродроме "Саваслейка" пострадали боевые самолеты МиГ-31 и Су-34.