Вокруг дворца Владимира Путина в Геленджике есть и другие роскошные усадьбы, которые принадлежат людям из ближайшего окружения президента России. В частности, в них живут патриарх Кирилл и несколько российских олигархов.

Издание узнало, что владельцами поместий близ дворца Путина являются глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, олигархи Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и Владимир Колбин, Юрий Ковальчук, Сергей Шишкарев.

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Резиденция Кирилла

Она расположена на расстоянии 9,5 километра от дворца Путина. Строить ее начали в 2005 году, а первый камень заложил еще патриарх Алексий II.

Там планировали разместить зал заседаний Священного Синода и официальных приемов. В 2012 году Кирилл сообщил о завершении строительства за счет благотворителей и Московского патриархата.

В том же году итальянская газета Il Giorno рассказала, что для неназванной резиденции патриарха Кирилла закупили роскошную мебель итальянской компании Jumbo. В частности, стол из редких пород дерева с инкрустацией ручной работы в элитных московских мебельных магазинах стоит десятки тысяч евро.



Земли патриарха Кирилла / Фото "Открытые медиа"



Резиденция главы РПЦ / Фото "Открытые медиа"

Имения российских олигархов

Усадьба "Дивноморское" за 10,6 километра от дворца Путина принадлежит 2 бизнесменам из окружения президента России.

А именно миллиардеру, члену совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину, сыну покойного инвестора Петра Колбина.

Площадь их владений 323 гектаров. На территории поместья есть спа-комплекс, дегустационный дом и современный винный завод. Сейчас там строят аквапарк.

Усадьба "Дивноморское" / Фото "Открытые медиа"



Там строят аквапарк / Фото "Открытые медиа"

Семья Олега Дерипаски живет еще ближе к Путину – в Красной щели, советской турбазе.

Всего Дерипаска арендует 10 тысяч гектаров охотничьих угодий к востоку от дворца российского лидера.

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Однако ближайший сосед главы страны-агрессора – база "Парус", что принадлежит президенту транспортного холдинга "Дело" Сергей Шишкарев.

Стоимость только участка под базой – 1,2 миллиарда рублей.

В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука.

Ее площадь – 70 гектаров, стоимость – 11 миллиардов рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра имеет бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.



Знание, что принадлежит Ковальчуку / Фото "Открытые медиа"

Напомним! Российский политик Алексей Навальный 19 января 2021 года выпустил свое очередное телевизионное расследование. Оно посвящено тайному дворцу российского президента Путина в Геленджике. Чем владеет лидер страны-агрессора, читайте по ссылке.