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Где-то 50 миллионов: ограбленная миллиардерша в России не смогла вспомнить, что держала в сейфе

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В России ограбили квартиру бывшей жены миллиардера Дерипаски: что удалось украсть – неизвестно
У Росії пограбували квартиру ексдружини мільярдера Дерипаски: що вдалося поцупити – не відомо / Колаж 24 каналу

В квартиру Полины Юмашевой – предпринимательницы и бывшей жены "алюминиевого короля" Дерипаски – в Москве залезли воры. Ни седьмой этаж, ни надежные окна, ни супернадежный сейф (его просто разгромили кувалдой) не остановили смельчаков. Вот только до сих пор не известно, что им удалось украсть – Юмашева не смогла вспомнить, что держала в сейфе у себя дома.

Об ограблении квартиры Полины Юмашевой рассказали ряд российских СМИ и телеграмм канал BAZA вечером 10 мая.

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Злоумышленникам удалось проникнуть в квартиру в Москве через балкон на 7 этаже, найти сейф, сокрушить его кувалдой и вынести все, что в нем было.

Первой об ограблении узнала помощница Юмашевой, когда пришла проверить квартиру (сама предпринимательница сейчас за границей и как минимум до 31 мая не сможет вернуться в Россию).

Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и устанавливают сумму ущерба. Конечно, они сразу созвонились с бывшей женой известного миллиардера и расспросили, что та держала в сейфе.

Однако женщина не смогла вспомнить: мол, какие-то деньги там были, и какие-то украшения были, ну, где-то на 50 миллионов рублей – "но это не точно". Поэтому список украдено составили "на глаз", чтобы правоохранители могли начать искать хоть что-то.

"В зимней куртке, считай, пошарили", – иронизируют журналисты BAZA. 

Jumaşeva
Полина Юмашева – 40-летняя российская миллиардерша (на заднем фоне – скромный Абрамович)

Коротко о Полине Юмашевой и Олеге Дерипаске

  • Полина Юмашева – из самых сливок российского общества. Сейчас ей 40 лет, имеет двоих детей - Петра и Марию.
  • Она является дочерью бывшего главы администрации президента Ельцина Валентина Юмашева и журналистки Ирины Веденеевой.
  • С 2001 по 2019 год (17 лет) была замужем за бизнесменом, миллиардером и "алюминиевым королем" Олегом Дерипаской.
  • Forbes весной 2018 состояния Юмашевой оценил в 500 миллионов долларов (это примерно 37 миллиардов рублей или более 13 миллиардов гривен). Состояние Дерипаски, к слову, оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Дерипаска
Олег Дерипаска – российский миллиардер и "алюминиевый король"

Почему Дерипаска и Юмашева развелись, а последняя еще и вернула себе девичью фамилию – точно не известно.

Однако известно, что в 2018 году Дерипаска развернул мощную кампанию по снятию санкций США с себя и своих компаний. Компаний, значительная доля акций которых была разбросана между родственниками – среди которых и семья Юмашевых. Которая под санкции, конечно же, не подпадала.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Санкции Олег Дерипаска Ограбления Новости России Курьезные новости
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