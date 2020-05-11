Десь так 50 мільйонів: пограбована мільярдерша в Росії не змогла згадати, що тримала в сейфі

До квартири Поліни Юмашевої – підприємиці та ексдружини "алюмінієвого короля" Дерипаски – у Москві залізли злодії. Ані сьомий поверх, ані надійні вікна, ані супернадійний сейф (його просто розгромили кувалдою) не зупинили сміливців. От тільки досі не відомо, що їм вдалося поцупити – Юмашева не змогла згадати, що тримала в сейфі у себе вдома.

Про пограбування квартири Поліни Юмашевої розповіли низка російських ЗМІ та телеграм-канал BAZA увечері 10 травня.

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Зловмисникам вдалося проникнути до квартири у Москві через балкон на 7 поверсі, знайти сейф, розтрощити його кувалдою та винести усе, що в ньому було.

Першою про пограбування дізналася помічниця Юмашевої, коли прийшла перевірити квартиру (сама підприємиця зараз за кордоном та щонайменше до 31 травня не зможе повернутися до Росії)

Правоохоронці з'ясовують обставини злочину з'ясовують та встановлюють суму збитку. Звісно, вони одразу сконтактували з ексдружиною відомого мільярдера та розпитали, що та тримала у сейфі.

Однак жінка не змогла згадати: мовляв, якісь гроші там були, і якісь прикраси були, ну, десь так на 50 мільйонів рублів – "но ето нє точьно". Тож список вкраденого склали "на око", аби правоохоронці могли почати шукати хоч щось.

"У зимовій куртці, вважай, пошарили", – зіронізували журналісти BAZA.



Поліна Юмашева – 40 річна російська мільярдерка (на задньому тлі – скромний Абрамович)

Коротко про Поліну Юмашеву і Олега Дерипаску

Поліна Юмашева – з самих вершків російського суспільства. Зараз їй 40 років, має двох дітей – Петра та Марію.

Вона є дочкою колишнього глави адміністрації президента Єльцина Валентина Юмашева і журналістки Ірини Вєдєнєєвої.

Валентина Юмашева і журналістки Ірини Вєдєнєєвої. З 2001 по 2019 рік (17 років) була одружена з бізнесменом, мільярдером та "алюмінієвим королем" Олегом Дерипаскою.

Forbes весною 2018 року статки Юмашевої оцінив у 500 мільйонів доларів (приблизно 37 мільярдів рублів або понад 13 мільярдів гривень). Статки Дерипаски, до слова, оцінюють у 2,8 мільярда доларів.



Олег Дерипаска – російський мільярдер та "алюмінієвий король"

Чому Дерипаска та Юмашева розлучилися, а остання ще й повернула собі дівоче прізвище – достеменно не відомо.



Однак відомо, що у 2018 році Дерипаска розгорнув потужну кампанію щодо зняття санкцій США із себе та своїх компаній. Компаній, значна частка акцій яких була розкидана між родичами – серед яких і родина Юмашевих. Яка під санкції, звісно, не підпадала.