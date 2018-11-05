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      Дерипаска може досягти зняття санкцій США з себе та своїх компаній, – NYT

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      Дерипаска готує зухвалу кампанію щодо зняття санкцій США з себе та своїх компаній
      Дерипаска готує зухвалу кампанію щодо зняття санкцій США з себе та своїх компаній / Фото з відкритих мереж

      Російський олігарх Олег Дерипаска розгорнув потужну кампанію щодо зняття санкцій США із себе та своїх компаній до того, як економічні штрафні заходи наберуть чинності 12 грудня.

      Про це пише The New York Times.

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      В останні місяці фірми Дерипаски досягли декількох відтермінувань санкцій, які стосуються холдингу олігарха En+ і "Русалу", контрольованої цим холдингом алюмінієвої компанії. Наразі ж є ознаки того, що компанії Дерипаски можуть повністю вислизнути з-під санкцій, йдеться у статті.

      Міністр фінансів США Стівен Мнучін дав зрозуміти, що готовий розглянути план, згідно з яким Дерипаска зменшить свою частку в компаніях в обмін на скасування санкцій. Окрім того, команда російського товстосума також "готує зухвалу кампанію за скасування особистих санкцій щодо нього самого", зазначає видання.

      Так, британський емісар компаній Дерипаски – лорд Грегорі Баркер, протеже колишнього британського прем'єра Девіда Камерона – минулого року був призначений на посаду голови ради директорів En+. До роботи над зняттям персональних санкцій проти російського олігарха залучені також лобісти, юридичні фірми, фахівці зі зв'язків з громадськістю, один екс-сенатор США і один колишній співробітник виборчого штабу Трампа, який має зв'язки в Мінфіні США та Білому домі, 
      – перераховує NYT.

      Команда Дерипаски навіть зверталася до послів низки країн у Вашингтоні, умовляючи їх писати листи проти санкцій, продовжують журналісти.

      Головним аргументом лобістської кампанії стала теза про те, що якщо економічні заходи США проти En + і "Русалу" наберуть чинності, це вплине на глобальні ринки металів, завдасть шкоди американським виробникам і потенційно зіграє на руку Китаю.

      Згідно з "планом Баркера", Дерипаска продасть свій пакет власника в EN+, щоб залишити у своїх руках менше ніж 50% акцій, а також відсторониться від управління En+ і "Русалом". Але все залежить від того, чи вдасться упевнитися, що російський олігарх, який десятиліттями будував глобальну імперію, дійсно відмовляється від контролю, пояснює газета.

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      Нагадаємо, 6 квітня США ввели персональні санкції проти олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, адже вплив санкцій суттєво відчули його холдинг En+, US Rusal і ще 6 пов'язаних з олігархом компаній.

      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Великобританія Новини США
      Джерело: 24 Канал
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