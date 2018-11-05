Дерипаска может достичь снятия санкций США с себя и своих компаний, – NYT

Российский олигарх Олег Дерипаска развернул мощную кампанию по снятию санкций США с себя и своих компаний до того, как экономические штрафные меры вступят в силу 12 декабря.

Об этом пишет The New York Times.

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В последние месяцы фирмы Дерипаски достигли нескольких отсрочек санкций, касающихся холдинга олигарха En+ и "Русала", контролируемой этим холдингом алюминиевой компании. Пока же есть признаки того, что компании Дерипаски могут полностью ускользнуть из-под санкций, говорится в статье.

Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что готов рассмотреть план, согласно которому Дерипаска уменьшит свою долю в компаниях в обмен на отмену санкций. Кроме того, команда российского толстосума также "готовит дерзкую кампанию за отмену личных санкций к нему самому", отмечает издание.

Так, британский эмиссар компаний Дерипаски – лорд Грегори Баркер, протеже бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона – в прошлом году был назначен на должность председателя совета директоров En+. К работе над снятием персональных санкций против российского олигарха привлечены также лоббисты, юридические фирмы, специалисты по связям с общественностью, один экс-сенатор США и один бывший сотрудник избирательного штаба Трампа, который имеет связи в Минфине США и Белом доме,

– перечисляет NYT.

Команда Дерипаски даже обращалась к послам ряда стран в Вашингтоне, уговаривая их писать письма против санкций, продолжают журналисты.

Главным аргументом лоббистской кампании стал тезис о том, что если экономические меры США против En+ и "Русала" вступят в силу, это повлияет на глобальные рынки металлов, нанесет ущерб американским производителям и потенциально сыграет на руку Китаю.

Согласно "плану Баркера", Дерипаска продаст свой пакет владельца в En+, чтобы оставить в своих руках менее 50% акций, а также отстранится от управления En+ и "Русалом". Но все зависит от того, удастся ли удостовериться, что российский олигарх, десятилетиями строил глобальную империю, действительно отказывается от контроля, поясняет газета.

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Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В перечне оказалось 38 российских богачей. Больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, ведь влияние санкций существенно испытали его холдинг En+, US Rusal и еще 6 связанных с олигархом компаний.