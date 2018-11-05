20:53
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Дерипаска может достичь снятия санкций США с себя и своих компаний, – NYT

      91 Читати новину українською
      Дерипаска готовит дерзкую кампанию по снятию санкций США с себя и своих компаний
      Дерипаска готовит дерзкую кампанию по снятию санкций США с себя и своих компаний / Фото из открытых сетей

      Российский олигарх Олег Дерипаска развернул мощную кампанию по снятию санкций США с себя и своих компаний до того, как экономические штрафные меры вступят в силу 12 декабря.

      Об этом пишет The New York Times.

      Читайте также: Почему Дерипаске сейчас плохо: мнение эксперта

      В последние месяцы фирмы Дерипаски достигли нескольких отсрочек санкций, касающихся холдинга олигарха En+ и "Русала", контролируемой этим холдингом алюминиевой компании. Пока же есть признаки того, что компании Дерипаски могут полностью ускользнуть из-под санкций, говорится в статье.

      Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что готов рассмотреть план, согласно которому Дерипаска уменьшит свою долю в компаниях в обмен на отмену санкций. Кроме того, команда российского толстосума также "готовит дерзкую кампанию за отмену личных санкций к нему самому", отмечает издание.

      Так, британский эмиссар компаний Дерипаски – лорд Грегори Баркер, протеже бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона в прошлом году был назначен на должность председателя совета директоров En+. К работе над снятием персональных санкций против российского олигарха привлечены также лоббисты, юридические фирмы, специалисты по связям с общественностью, один экс-сенатор США и один бывший сотрудник избирательного штаба Трампа, который имеет связи в Минфине США и Белом доме,
      – перечисляет NYT.

      Команда Дерипаски даже обращалась к послам ряда стран в Вашингтоне, уговаривая их писать письма против санкций, продолжают журналисты.

      Главным аргументом лоббистской кампании стал тезис о том, что если экономические меры США против En+ и "Русала" вступят в силу, это повлияет на глобальные рынки металлов, нанесет ущерб американским производителям и потенциально сыграет на руку Китаю.

      Согласно "плану Баркера", Дерипаска продаст свой пакет владельца в En+, чтобы оставить в своих руках менее 50% акций, а также отстранится от управления En+ и "Русалом". Но все зависит от того, удастся ли удостовериться, что российский олигарх, десятилетиями строил глобальную империю, действительно отказывается от контроля, поясняет газета.

      Читайте также: США заморозили активы российского олигарха Дерипаски, – СМИ

      Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В перечне оказалось 38 российских богачей. Больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, ведь влияние санкций существенно испытали его холдинг En+, US Rusal и еще 6 связанных с олигархом компаний.

      Теги: Новости политики Новости России Санкции Великобритания Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      сегодня , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      сегодня , 19:06 Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      Євгенія Мазур
      Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      сегодня , 19:01 Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      Блог Медіа
      Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      сегодня , 18:03 Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин дал инструкции для российских СМИ на закрытом заседании
       18 мая 2017 , 21:08
      Рейтинг лучших городов для самостоятельных туристов
       31 мая 2016 , 06:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук