Соответствующее заявление президент озвучил во время выступления в парламенте Дании, сообщает 24 Канал. Зеленский поблагодарил Данию за помощь в противостоянии российской агрессии.

Смотрите также: Когда первая группа F-16 направится в Украину: Дания назвала приблизительные сроки

Сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем, после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит,

– сказал президент.

Но президент подчеркнул, что Украине удастся выстоять и он стремится к тому, чтобы партнеры это "услышали, увидели и почувствовали".

"Украина таки выстоит, я хочу, чтобы вы это увидели, почувствовали. Украина выстоит", – сказал Зеленский, заметив, что это не просто слова, это факт.

Военная помощь служит свободе

Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинцам за военную помощь, помощь с восстановлением, помощь беженцам, которую оказала Дания

Спасибо за "Гарпуны" – россияне их боятся. Спасибо за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны, артиллерию, машины для разминирования. Все это – служит свободе прямо сейчас, чтобы защитить жизнь людей,

– подчеркнул президент.

Отдельно украинский лидер поблагодарил за обещанные истребители F-16, отметив, что к ним Украина прошла путь от "Джавелинов" и "Стингеров". Поскольку сначала партнеры не соглашались на это.

"Спасибо, Дания, за F-16. Было время, когда говорили, что такого не будет. Когда говорили, что не стоит бороться. Когда не верили в нас, у вас, в людей. Когда говорили, что легче заморозить свое стремление жить. Но человечность обернулась солидарностью, солидарность – обернулась лидерством, в частности вашим", – добавил Владимир Зеленский.

Главное о передаче F-16 Украине