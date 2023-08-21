Відповідну заяву президент озвучив під час виступу в парламенті Данії, інформує 24 Канал. Зеленський подякував Данії за допомогу у протистоянні російській агресії.

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Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть,

– сказав президент.

Але президент наголосив, що Україні вдасться вистояти й він прагне, щоб партнери це "почули, побачили та відчули".

"Україна таки вистоїть, я хочу, щоб ви це побачили, відчули. Україна вистоїть", – сказав Зеленський, зауваживши, що це не просто слова, це факт.

Військова допомога служить свободі

Володимир Зеленський висловив вдячність від усіх українців за військову допомогу, допомогу з відбудовою, допомогу біженцям, яку надала Данія

Дякую за "Гарпуни" – росіяни їх бояться. Дякую за "Цезарі", "Леопарди", "Бредлі", дрони, артилерію, машини для розмінування. Усе це – служить свободі просто зараз, щоб захистити життя людей,

– підкреслив президент.

Та окремо український лідер подякував за обіцяні винищувачі F-16, зазначивши, що до них Україна пройшла шлях від "Джавелінів" та "Стінгерів". Оскільки, спершу партнери не погоджувались на це.

"Дякую, Даніє, за F-16. Були часи, коли казали, що такого не буде. Коли казали, що не варто боротися. Коли не вірили у нас, у вас, у людей. Коли говорили, що легше заморозити своє прагнення жити. Але людяність обернулася солідарністю, солідарність – обернулася лідерством, зокрема вашим", – додав Володимир Зеленський.

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