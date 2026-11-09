Сейф размером с холодильник: соседи стрелка из Кракова рассказали о его семье

Как сообщает польское издание Fakt, семья хранила в квартире большой арсенал, о котором жильцы дома знали еще задолго до расстрелов.

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Что именно рассказали соседи о стрелке в Кракове?

В прошлом году, где-то летом, я видела, как они заносили большую коробку. При этом они вспотели. Я подумала, что они купили холодильник. Я говорю соседу: "Вы купили холодильник?", а он отвечает, что нет, что это сейф, потому что у них столько оружия. Он был размером с большой холодильник– рассказала соседка Данута.

Женщина добавила, что отец парня часто выходил из подъезда в военной форме и открыто демонстрировал оружие. На вопросы соседей об охоте он лишь улыбался.

Другая жительница дома Гражина вспомнила самого парня как замкнутого одиночку, который почти ни с кем не общался.

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Однажды он поздоровался, в другой раз вообще не проронил ни слова. Такой себе одиночка: никогда не видела его с девушкой или друзьями– поделилась своими наблюдениями женщина.

Спокойная семья и подозрительное собрание в пятницу

Родители нападавшего не вызывали подозрений у соседей и не создавали проблем. Мать парня работала кассиршей и уборщицей в местном супермаркете Biedronka, а отец регулярно отвозил дочь на поезд в Краков, где она училась.

Соседи не слышали ссор или криков из квартиры семьи, однако обращали внимание на внешний вид самого Михала. Он постоянно ходил в капюшоне, не имел друзей и избегал общения.

Только после обнаружения тел погибших жильцы дома вспомнили о подозрительной суете в пятницу вечером, накануне атаки.

Соседка Зофия вспомнила, что молодой человек несколько раз спускался по лестнице к машине и что-то выносил из квартиры. Она предположила, что именно тогда он переносил оружие в машину, когда его родные уже были мертвы.

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Последствия стрельбы в центре города

Напомним, ранее мы писали, что 7 ноября вооруженный мужчина устроил стрельбу на Главной рыночной площади Кракова, убив шестерых прохожих и ранив еще 16 человек. В квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском правоохранители впоследствии обнаружили застреленными его родителей и младшую сестру.

Как уже сообщалось на нашем сайте, сам стрелок скончался в больнице 9 ноября в результате тяжелых ранений, полученных во время задержания полицией.