Сейф розміром із холодильник: сусіди стрільця з Кракова розповіли про його родину

Як повідомляє польське видання Fakt, родина тримала у квартирі великий арсенал, про який мешканці будинку знали ще задовго до розстрілів.

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Що саме розповіли сусіди про стрільця в Кракові?

Минулого року, десь влітку, я бачила, як вони заносили велику коробку. Вони при цьому спітніли. Я думала, що вони купили холодильник. Я кажу сусідові: "Ви купили холодильник?", а він відповідає, що ні, що це сейф, бо у них стільки зброї. Він був розміром з великий холодильник– розповіла сусідка Данута.

Жінка додала, що батько хлопця часто виходив із під'їзду у військовому однострої та відкрито демонстрував зброю. На запитання сусідів про полювання він лише посміхався.

Інша мешканка будинку Гражина згадала самого хлопця як замкнутого самітника, який майже ні з ким не контактував.

Одного разу він привітався, іншим разом взагалі не промовив ні слова. Такий собі самітник: ніколи не бачила його з дівчиною чи друзями– поділилася спостереженнями жінка.

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Спокійна родина та підозрілі збори у п'ятницю

Батьки нападника не викликали підозр у сусідів і не створювали проблем. Мати хлопця працювала касиркою та прибиральницею в місцевому супермаркеті Biedronka, а батько регулярно возив доньку на потяг до Кракова, де вона навчалася.

Сусіди не чули сварок чи криків із помешкання сім'ї, проте звертали увагу на вигляд самого Міхала. Він постійно ходив у капюшоні, не мав приятелів й уникав спілкування.

Тільки після виявлення тіл загиблих мешканці будинку пригадали підозрілу метушню у п'ятницю ввечері, напередодні атаки.

Сусідка Зофія пригадала, що молодик кілька разів спускався сходами до машини та щось виносив із квартири. Вона припустила, що саме тоді він переносив зброю в авто, коли його рідні вже були мертві.

Наслідки стрілянини в центрі міста

Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 листопада озброєний чоловік влаштував стрілянину на Головній ринковій площі Кракова, убивши шістьох перехожих та поранивши ще 16 людей. У квартирі нападника в Островці-Свентокшиському правоохоронці згодом виявили застреленими його батьків і молодшу сестру.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, сам стрілець помер у лікарні 9 листопада внаслідок важких поранень, отриманих під час затримання поліцією.