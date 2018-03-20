Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу

В Молдове решили отказаться от призыва на срочную военную службу и заменить ее профессиональной армией.

Об этом заявил лидер правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк.

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По его словам, уже в течение двух лет страна полностью откажется от призыва на срочную военную службу – ее заменит профессиональная армия.

Мы обсудили этот вопрос сегодня на заседании руководства ДПМ с членами правительства и депутатами парламента. Мы приняли политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу,

– заявил Плахотнюк во время брифинга во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что уже начиная с осени 2018 года количество призывников будет сокращаться, параллельно с этим процессом будет формироваться профессиональная армия.

"Таким образом мы начнем создавать профессиональную, хорошо оснащенную современную армию", – заявил лидер правящей партии Молдовы.

Он отметил, что это решение обусловлено тем, что многие молодые люди не хотят служить в армии и чтобы избежать призыва платят большие деньги.

Это ненормальная ситуация, которая порождает коррупцию. Мы должны положить конец этой ситуации, когда в армии служат только те, кто не могут заплатить деньги,

– отметил Плахотнюк.