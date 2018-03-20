15:23
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу

758 Читати новину українською
Молдова отказывается от призыва
Молдова отказывается от призыва / Фото из открытых источников

В Молдове решили отказаться от призыва на срочную военную службу и заменить ее профессиональной армией.

Об этом заявил лидер правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк.

Читайте также: Уже 10 молдавских населенных пунктов подписали декларацию об "объединении с Румынией"

По его словам, уже в течение двух лет страна полностью откажется от призыва на срочную военную службу – ее заменит профессиональная армия.

Мы обсудили этот вопрос сегодня на заседании руководства ДПМ с членами правительства и депутатами парламента. Мы приняли политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу,
– заявил Плахотнюк во время брифинга во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что уже начиная с осени 2018 года количество призывников будет сокращаться, параллельно с этим процессом будет формироваться профессиональная армия.

"Таким образом мы начнем создавать профессиональную, хорошо оснащенную современную армию", – заявил лидер правящей партии Молдовы.

Он отметил, что это решение обусловлено тем, что многие молодые люди не хотят служить в армии и чтобы избежать призыва платят большие деньги.

Это ненормальная ситуация, которая порождает коррупцию. Мы должны положить конец этой ситуации, когда в армии служат только те, кто не могут заплатить деньги,
– отметил Плахотнюк.

Теги: Новости Украины Молдова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 341
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 581
Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
сегодня, 13:59 Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
758
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на
сегодня, 13:55 Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"
527
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
535
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук