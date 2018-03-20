Сусідка України відмовляється від призову на військову службу

У Молдові вирішили відмовитись від призову на строкову військову службу і замінити її професійною армією.

Про це заявив лідер правлячої Демократичної партії Молдови (ДПМ) Влад Плахотнюк.

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За його словами, вже впродовж двох років країна повністю відмовиться від призову на строкову військову службу – її замінить професійна армія.

Ми обговорили це питання сьогодні, на засіданні керівництва ДПМ з членами уряду і депутатами парламенту. Ми прийняли політичне рішення про поступову відмову від призову на військову службу,

– заявив Плахотнюк під час брифінгу у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що вже починаючи з осені 2018 року кількість призовників буде скорочуватися, паралельно з цим процесом формуватиметься професійна армія.

"Таким чином ми почнемо створювати професійну, добре оснащену сучасну армію", – заявив лідер правлячої партії Молдови.

Він зазначив, що це рішення зумовлене тим, що багато молоді не хоче служити в армії і щоб уникнути призову платять великі гроші.

Це ненормальна ситуація, яка породжує корупцію. Ми повинні покласти край цій ситуації, коли в армії служать тільки ті, хто не можуть заплатити гроші,

– наголосив Плахотнюк.