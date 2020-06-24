В программе "Есть вопросы" за 24 июня – председатель партии и глава фракции “Слуг народа" обсуждали свою коллегу по парламенту. Они оценивали коллегу-депутата словами "поддутая рабочая баба, как корабельная сосна". В то же время на западе Украины – ужасные наводнения. Чрезмерные осадки привели к тому, что реки вышли из берегов и затапливают целые села.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Народный депутат прошлого созыва, который давно занимается проблемой вырубки карпатских лесов, Остап Еднак рассказал о том, насколько паводки на Закарпатье были действительно неожиданными и что делать с вырубкой лесов и разорением заповедных земель.