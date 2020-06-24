У програмі "Є питання" за 24 червня – голова партії і голова фракції "Слуги народу" обговорювали свою колегу по парламенту. Вони оцінювали депутатку словами "піддута робоча баба, як корабельна сосна". Водночас на заході України – жахливі повені. Надмірні опади призвели до того, що річки вийшли з берегів і затоплюють цілі села.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Народний депутат минулого скликання, який давно займається проблемою вирубки карпатських лісів, Остап Єднак розповів про те, наскільки паводки на Закарпатті були справді неочікувані та що робити з вирубкою лісів і розоренням заповідних земель.