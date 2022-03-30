ВСУ получают большую помощь от иностранных воинов. Большое количество военных прибыло из Белоруссии, что позволяет создать в составе интернационального легиона целый белорусский полк.
Читайте также Главарь оккупированной Южной Осетии заявил о намерении окончательно присоединить территорию к России
Белорусский полк
Белорусы по инициативе украинских офицеров и при полной поддержке ВСУ создают полк "Пагоня". Полк будет сражаться за украинцев в составе интернационального легиона.
Рекрутинговый центр полка Пагоня расположен в Варшаве.
Смотрите также – Оккупанты убегают от ВСУ и называют себя "позорными крысами"