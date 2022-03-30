ЗСУ отримують велику допомогу від іноземних воїнів. Велика кількість військових прибула з Білорусі, що дозволяє створити у складі інтернаціонального легіону цілий білоруський полк.

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Білоруський полк

Білоруси за ініціативи українських офіцерів та за повної підтримки ЗСУ створюють полк "Пагоня". Полк буде битися за українців в складі інтернаціонального легіону.

Рекрутинговий центр полку "Пагоня" розташований у Варшаві.

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