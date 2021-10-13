В Германии не уточнили, когда именно состоится встреча, но уточнили, что произойдет это "в ближайшее время".

Важно Повестка дня будет отличаться от "нормандской", – Кремль о встрече Путина и Зеленского

Заметим, что говорится о встрече на уровне министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии. Как ранее отметили в Кремле, уже после встречи руководителей МИД, можно будет увидеть "очертания будущего нормандского саммита".

Обратите внимание! В Елисейском дворце также говорят, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Что этому предшествовало

11 октября канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили реализацию мер по саммиту в Париже в 2019 году. Именно во время переговоров главы государств и договорились о проведении встречи на уровне министров иностранных дел.

Политики подвели итоги того, как были реализованы мероприятия с предыдущей встречи в Париже. Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением ее итогов. Взамен Владимир Путин в очередной раз безосновательно раскритиковал позицию Киева. Якобы Украина снова "отказывается от выполнения соглашений".

Добавим, что последний раз Меркель, Макрон, Путин и Зеленский встречались в Париже в декабре 2019 года. Впоследствии встречу анонсировали в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. Теперь любые попытки провести саммит наталкиваются на отговорки Кремля.