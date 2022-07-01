Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Группа работает над гарантиями безопасности для Украины. Однако они не являются аналогами вступления в НАТО, поскольку членство в Альянсе закреплено в нашей Конституции.

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Над чем работает Группа

Андрей Ермак отметил, что первая встреча Группы состоялась в 106-ю годовщину начала битвы на Сомме, фактически ставшей переломным моментом в Первой мировой войне.



Андрей Ермак на заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности / Фото Валентины Полищук

Глава Офиса Президента подчеркнул, что целью работы Группы является создание эффективных гарантий безопасности Украины. Однако наше государство, к сожалению, имеет негативный опыт подобных соглашений, поэтому должно сделать все, чтобы не допустить этого снова.

Украина имеет крайне негативный опыт заверений безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. Будапешта-2 не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и т.п.

– подчеркнул Ермак.



Брифинг Ермака и Расмуссена / Фото Валентины Полищук

Гарантии, которые нужны Украине

Глава Офиса Президента отметил, что нашему государству нужны такие гарантии безопасности, которые позволят реализовать наше право на самозащиту. То есть Украине и дальше потребуется вооружение и финансирование оборонного сектора.



Ермак и Расмуссен / Фото Валентины Полищук

Также требуется сдерживание новой агрессии. Этот пункт предусматривает создание двусторонних или многосторонних договоров, регулирующих действия партнеров на случай новой агрессии.



Расмуссен и Ермак на совместном брифинге / Фото Валентины Полищук

Не менее важной гарантией является санкционная политика в отношении агрессора. Андрей Ермак подчеркнул, что санкции против России должны продолжаться до тех пор, пока она не предоставит надлежащие гарантии безопасности и не возместит нанесенный ущерб.



Андрей Ермак на брифинге / Фото Валентины Полищук

Глава Офиса Президента отметил, что идея Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали новой системой мировой безопасности United 24. То есть организацию, которая в течение 24 часов оказывает конкретную помощь тому или иному государству.



Брифинг Ермака и Расмуссена / Фото Валентины Полищук

Кто входит в группу

Членами Группы по вопросам международных гарантий безопасности являются:

Кевин Радд – экс-премьер-министр Австралии;

Мишель Флурной – экс-замминистра обороны США по политическим вопросам;

Карл Бильдт – экс-премьер-министр Швеции;

Уильям Хейг – бывший глава МИД Великобритании;

Норберт Реттген – экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности Германии;

Анна Фотига – экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента;

Мари Дюмолан – французская дипломат, директор программы "Ширша Европа" Европейского совета по международным отношениям;

Жамьеро Массоло – президент Итальянского института международных политических исследований;

Адам Эберхардт – польский политолог, директор Центра Восточных исследований;

Роксана Кристеску – политическая эксперт;

Андрей Костин – народный депутат Украины;

Проектными менеджерами группы с украинской стороны будут Александр Бевз и Дарья Заровна, со стороны организации Rasmussen Global – Фабрис Потье и Гарри Недельцу.

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