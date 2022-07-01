Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Група працює над безпековими гарантіями для України. Однак вони не є аналогами вступу до НАТО, оскільки членство в Альянсі закріплене у нашій Конституції.

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Над чим працює Група

Андрій Єрмак зазначив, що перша зустріч Групи відбулася у 106-ту річницю початку битви на Соммі, яка фактично стала переломним моментом у Першій світовій війні.



Андрій Єрмак на засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій / Фото Валентини Поліщук

Глава Офісу Президента наголосив, що метою роботи Групи є створення ефективних гарантій безпеки для України. Однак наша держава, на жаль, має негативних досвід подібних угод, тому повинна зробити все, щоб не допустити цього знову.

Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо,

– наголосив Єрмак.



Брифінг Єрмака та Расмуссена / Фото Валентини Поліщук

Гарантії, які потрібні Україні

Голова Офісу Президента відзначив, що нашій державі потрібні такі безпекові гарантії, які дозволять зреалізувати наше право на самозахист. Тобто Україні й надалі буде потрібне озброєння та фінансування оборонного сектору.



Єрмак і Расмуссен / Фото Валентини Поліщук

Також потрібне стримання нової агресії. Цей пункт передбачає створення двосторонніх або багатосторонніх договорів, які регулюватимуть дії партнерів на випадок нової агресії.



Расмуссен і Єрмак на спільному брифінгу / Фото Валентини Поліщук

Не менш важливою гарантією є санкційна політика щодо агресора. Андрій Єрмак наголосив, що санкції проти Росії повинні тривати доти, поки вона не надасть належних гарантій безпеки та не відшкодує завдані збитки.



Андрій Єрмак на брифінгу / Фото Валентини Поліщук

Голова Офісу Президента зазначив, що ідея Володимира Зеленського полягає у тому, щоб гарантії безпеки для України в майбутньому стали новою системою світової безпеки United 24. Тобто організацію, яка протягом 24-ї годин надає конкретну допомогу тій чи іншій державі.



Брифінг Єрмака та Расмуссена / Фото Валентини Поліщук

Хто входить до групи

Членами Групи з питань міжнародних безпекових гарантій є:

Кевін Радд – експрем'єр-міністр Австралії;

Мішель Флурной – ексзаступник міністра оборони США з політичних питань;

Карл Більдт – експрем'єр-міністр Швеції;

Вільям Хейг – колишній голова МЗС Великої Британії;

Норберт Рьоттґен – ексміністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини;

Анна Фотига – ексочільниця МЗС Польщі та депутатка Європарламенту;

Марі Дюмолан - французька дипломатка, директорка програми "Ширша Європа" Європейської ради з міжнародних відносин;

Жампʼєро Массоло – президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень;

Адам Еберхардт – польський політолог, директор Центру Східних досліджень;

Роксана Крістеску- політична експертка;

Андрій Костін – народний депутат України;

Проєктними менеджерами групи з української сторони будуть Олександр Бевз та Дарія Зарівна, зі сторони організації Rasmussen Global – Фабріс Потьє та Гаррі Недельцу.

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