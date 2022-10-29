Украина и Россия 29 октября обменялись пленными. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона вернула домой 52 защитника, оборонявших Мариуполь.

Читайте также Потерял 63 килограмма в плену: история руководителя пограничного отряда

Домой вернулись защитники Мариуполя

Среди освобожденных 12 нацгвардейцев, включая двух "азовцев", 18 моряков, 8 пограничников, 9 бойцов Теробороны, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-й военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный,
– отметил глава ОП.

Украинские военные возвращаются из российского плена: видео

Также домой вернули военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне.


Украинские защитники вернулись из российского плена / Фото из телеграма Дмитрия Лубинца

Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет. Часть освобожденных украинцев имеют боевые ранения или хронические болезни.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина вернет всех своих защитников. Далее освобождённых ждет медицинская помощь и реабилитация, долгожданное возвращение домой и общение с родными и друзьями.


Домой вернулись защитники Мариуполя / Фото из телеграма Дмитрия Лубинца​

Главарь псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что российская сторона получила 50 своих боевиков. Он отметил, что из российского плена возвращают преимущественно бойцов ВСУ. По его информации, россияне вернули 50 своих солдат, в том числе семь человек из "ДНР" и двоих из "ЛНР".

Сколько украинских пленных вернулось домой с начала полномасштабного вторжения

  • Украина заботится о каждом своем защитнике и делает все возможное для того, чтобы наши военнопленные как можно быстрее оказались дома. Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что переговоры ведутся "тихо", чтобы не навредить пленным.
  • По состоянию на 27 октября уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек. Среди них 99 гражданских.
  • Маляр подчеркнула, что обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может навредить их безопасности и усложнить процесс переговоров относительно обмена.

К теме – Состоялся еще один обмен пленными: видео