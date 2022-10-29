Україна та Росія 29 жовтня обмінялися полоненими. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона повернула додому 52 захисників, які обороняли Маріуполь.

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Додому повернулися захисники Маріуполя

Серед звільнених 12 нацгвардійців, включно з двома "азовцями", 18 моряків, 8 прикордонників, 9 бійців Тероборони, троє воїнів ЗСУ і двоє цивільних.

Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний,

– зазначив голова ОП.

Українські військові повертаються з російського полону: відео

Також додому повернули військових, які були взяті в полон у Чорнобильській зоні.



Українські захисники повернулися з російського полону / Фото з телеграму Дмитра Лубінця

Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому – 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна поверне всіх своїх захисників. Далі звільнених чекає медична допомога та реабілітація, довгоочікуване повернення додому і спілкування з рідними та друзями.



Додому повернулися захисники Маріуполя / Фото з телеграму Дмитра Лубінця

Ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін заявив, що російська сторона отримала 50 своїх бойовиків. Він зазначив, що з російського полону повертають переважно бійців ЗСУ. За його інформацією, росіяни повернули 50 своїх солдатів, зокрема – семеро людей з "ДНР" і двох з "ЛНР".

Нагадаємо. 26 жовтня вдалося повернути 10 наших захисників. Серед звільнених один офіцер та 9 рядових і сержантів. Окрім того, вдалося повернути тіло американського добровольця.

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Україна дбає про кожного захисника та робить все можливе для того, щоб наші військовополонені якнайшвидше опинилися вдома. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що перемовини ведуться "тихо", аби не нашкодити полоненим.

Станом на 27 жовтня вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб. Серед них 99 цивільних.

Маляр наголосила, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну.

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