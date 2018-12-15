21:23
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, сегодня
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Состоялся съезд "Оппозиционного блока"

      133 Читати новину українською
      Состоялся съезд "Оппозиционного блока"
      Состоялся съезд "Оппозиционного блока" / Фото из открытых источников

      В субботу, 15 декабря, состоялся VIII съезд политической партии "Оппозиционный блок".

      Глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула.

      "У нас – несколько задач. Первая – добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", – в своем выступлении отметил Александр Вилкул.

      На съезде отметили, что политсила готова принимать участие в президентских и парламентских выборах. Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета.

      Так, новым председателем политсовета "Оппоблока" был избран Борис Колесников. Также на VIII съезде "Оппоблока" было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

      Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции оппозиционного блока Вадим Новинский во время своего выступления на съезде отметил: "Оппозиционный блок представляет интересы избирателей всей Украины, а не только Юго-Востока. Мы были, есть и будем единой идеологической оппозицией к действующей власти. И мы последовательно и принципиально отстаиваем наши ценности: выступаем против вступления Украины в НАТО, переписывания истории, героизации воинов УПА, дискриминации граждан по языковому признаку. Мы были первыми, кто поддержал Минские соглашения, делали и делаем все для восстановления мира в нашей стране".

      Политик также заявил, что "Оппозиционный блок" – единственная политическая сила в стране, которая поддерживает каноническое православие. И сообщил, что заявление о поддержке Украинской православной церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием внесено в итоговую резолюцию Съезда, которая также осудила попытки властей вмешаться во внутренние церковные дела.

      Теги: Новости Украины Вадим Новинский Александр Вилкул Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      сегодня , 18:49 Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      992
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2102
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сегодня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 600
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4229
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 10:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 1057
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук