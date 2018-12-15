22:01
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Відбувся з'їзд "Опозиційного блоку"

      339 Читать новость на русском
      відбувся з'їзд "Опозиційного блоку"
      відбувся з'їзд "Опозиційного блоку" / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 15 грудня, відбувся VIII з'їзд політичної партії "Опозиційний блок".

      Глава "опозиційного уряду" Борис Колесніков закликав з'їзд партії згуртуватися навколо Олександра Вілкула.

      "У нас – кілька завдань. Перше – домогтися миру. Друге – дати людям зарплату на Батьківщині. Шлях України – це не шлях вічної війни. Наш шлях – це позаблокова незалежна держава ", – в своєму виступі зазначив Олександр Вілкул.

      На з'їзді відзначили, що політсила готова брати участь в президентських і парламентських виборах. Крім того, на з'їзді обирали нового голову політради.

      Так, новим головою політради "Оппоблоку" був обраний Борис Колесніков. Також на VIII з'їзді "Опоблоку" було прийнято рішення про внесення змін до статуту політичної сили.

      Народний депутат України, голова парламентської фракції опозиційного блоку Вадим Новинський під час свого виступу на з'їзді зазначив: "Опозиційний блок представляє інтереси виборців усієї України, а не тільки Південного Сходу. Ми були, є і будемо єдиною ідеологічною опозицією до діючої влади. І ми послідовно і принципово відстоюємо наші цінності: виступаємо проти вступу України в НАТО, переписування історії, героїзації воїнів УПА, дискримінації громадян за мовною ознакою. Ми були першими, хто підтримав Мінські угоди, робили і робимо все для відновлення миру в нашій країні".

      Політик також заявив, що "Опозиційний блок" – єдина політична сила в країні, яка підтримує канонічне православ'я. І повідомив, що заяву про підтримку Української православної церкви на чолі з Блаженнішим митрополитом Онуфрієм внесено в підсумкову резолюцію З'їзду, яка також засудила спроби влади втрутитися у внутрішні церковні справи.

      Теги: Новини України Опозиційний блок Олександр Вілкул Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Штраф за перевантажену фуру сягнув 150 тисяч гривень
       15 серпня , 11:06
      Провальний новачок Барселони забив дебютний гол в ЛЧ, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершив
       7 листопада , 11:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук