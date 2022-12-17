Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. В настоящее время идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

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Непогода усложняет ремонтные работы

В Укрэнерго рассказали, что теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

Сообщают, что дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

Непогода усложняет ремонтные работы. Дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. отмечают, что ремонтные бригады работают круглосуточно.

Очередная террористическая атака россиян

  • Российские захватчики 16 декабря в очередной раз нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, российские ракеты поразили девять объектов энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Для Киева это была одна из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Россияне выпустили около 40 ракет по столице. Из них силами ПВО было уничтожено 37 человек.
  • Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО Украины сбили 60 из 76 русских ракет.
  • В ISW считают, что Россия, вероятно, усиливает свои удары по Киеву, чтобы вызвать общественное недовольство в столице. Однако там заметили, что вряд ли эти ракетные удары сломают волю украинцев..