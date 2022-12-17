Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. В настоящее время идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Читайте также В Киеве воду вернули всем жителям, тепло имеет половина: какая ситуация со светом

Непогода усложняет ремонтные работы

В Укрэнерго рассказали, что теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

Сообщают, что дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

Непогода усложняет ремонтные работы. Дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. отмечают, что ремонтные бригады работают круглосуточно.

Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", был завершен вечером 16 декабря в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

Очередная террористическая атака россиян