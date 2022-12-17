Енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога. Наразі триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.
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Негода ускладнює ремонтні роботи
В Укренерго розповіли, що теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Повідомляють, що дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.
Негода ускладнює ремонтні роботи. Дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. зазначають, що ремонтні бригади працюють цілодобово.
Чергова терористична атака росіян
- Російські загарбники 16 грудня вкотре завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, російські ракети уразили 9 об'єктів енергетичної інфраструктури та кілька житлових будинків у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Для Києва це була одна з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни випустили близько 40 ракет по столиці. З них силами ППО було знищено 37.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що сили ППО України збили 60 із 76 російських ракет.
- В ISW вважають, що Росія, ймовірно, посилює свої удари по Києву, щоб викликати громадську незадоволеність у столиці. Проте там зауважили, що навряд ці ракетні удари зламають волю українців.