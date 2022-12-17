Енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога. Наразі триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.

Читайте також У Києві воду повернули всім жителям, тепло має половина: яка ситуація зі світлом

Негода ускладнює ремонтні роботи

В Укренерго розповіли, що теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Повідомляють, що дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

Негода ускладнює ремонтні роботи. Дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. зазначають, що ремонтні бригади працюють цілодобово.

Зверніть увагу! Режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії", було завершено увечері 16 грудня о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Чергова терористична атака росіян