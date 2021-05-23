Богатеют люди на России не от хороших условий экономики, а на фоне обеднения населения, у которого эти средства воруют. Такое мнение высказал в своем блоге "Антифейк" Егор Скорина.
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Соответствующие подсчеты сделало авторитетное мировое издание The Financial Times. Среди всех стран, вошедших в обзор, Россия заняла первое место по доле состояния миллиардеров.
Все богачи в рейтинге Financial Times разделены на:
- "хороших", то есть тех, кто заработал состояние в технологических секторах экономики;
- "плохих" – тех, кто заработал деньги в потенциально коррупционных схемах.
Как отметил журналист, Мексика, Россия и Австралия лидируют по доле этих "плохих" миллиардеров.
Пока путинские прихвостни разворовывают деньги налогоплательщиков, население нищает,
– отметил Скорина.
Например, по его словам, минимальная зарплата работника фастфуда McDonalds в США выше месячного дохода 97,3% населения России.
"Главное, что в своей бедности в России обвиняют Запад, а не Владимира Путина с его окружением. Именно руководство этой страны тратит деньги на агрессию относительно других стран, за которые потом российскую экономику "душат" санкции", – добавил журналист.
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Больше о рейтинге миллиардеров
- Второе место в списке, вслед за Россией занимает Швеция. Состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны.
- Замыкает тройку Индия, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП.
- В рейтинге все миллиардеры разбиты на 3 группы – "наследственные", "хорошие" и "плохие". Первые получили богатство от родственников.
- Председатель совета директоров российской компании "Норникель" Алексей Мордашов имеет состояние в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7% ВВП России.