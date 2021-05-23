Богатеют люди на России не от хороших условий экономики, а на фоне обеднения населения, у которого эти средства воруют. Такое мнение высказал в своем блоге "Антифейк" Егор Скорина.

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Соответствующие подсчеты сделало авторитетное мировое издание The Financial Times. Среди всех стран, вошедших в обзор, Россия заняла первое место по доле состояния миллиардеров.

Справка. The Financial Times взамен ссылается на аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley Ручира Шарма, который составил рейтинг на основе данных из списка миллиардеров Forbes.

Все богачи в рейтинге Financial Times разделены на:

"хороших", то есть тех, кто заработал состояние в технологических секторах экономики;

"плохих" – тех, кто заработал деньги в потенциально коррупционных схемах.

Как отметил журналист, Мексика, Россия и Австралия лидируют по доле этих "плохих" миллиардеров.

Пока путинские прихвостни разворовывают деньги налогоплательщиков, население нищает,

– отметил Скорина.

Например, по его словам, минимальная зарплата работника фастфуда McDonalds в США выше месячного дохода 97,3% населения России.

"Главное, что в своей бедности в России обвиняют Запад, а не Владимира Путина с его окружением. Именно руководство этой страны тратит деньги на агрессию относительно других стран, за которые потом российскую экономику "душат" санкции", – добавил журналист.

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