Багатіють люди на Росії не від хороших умов економіки, а на тлі збідніння населення, у якого ці кошти крадуть. Таку думку висловив у своєму блозі "Антифейк" Єгор Скоріна.
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Відповідні підрахунки зробило авторитетне світове видання The Financial Times. Серед усіх країн, які увійшли в огляд, Росія посіла перше місце за часткою стану мільярдерів.
Всі багатії в рейтингу Financial Times розділені на:
- "хороших", тобто тих, хто заробив статок в технологічних секторах економіки;
- "поганих" – тих, хто заробив гроші в потенційно корупційних схемах.
Як зазначив журналіст, Мексика, Росія і Австралія лідирують за часткою цих "поганих" мільярдерів.
Поки путінські посіпаки розкрадають гроші платників податків, населення біднішає,
– наголосив Скоріна.
Наприклад, за його словами, мінімальна зарплата працівника фастфуду McDonalds в США вище місячного доходу 97,3% населення Росії.
"Головне, що в своїй бідності в Росії звинувачують Захід, а не Володимира Путіна з його оточенням. Саме керівництво цієї країни витрачає гроші на агресію щодо інших країн, за які потім російську економіку "душать" санкції", – додав журналіст.
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Більше про рейтинг мільярдерів
- Друге місце в списку, слідом за Росією займає Швеція. Стан шведських мільярдерів становить 30% від ВВП країни.
- Замикає трійку Індія, де на частку мільярдерів припадає 20% ВВП.
- У рейтингу все мільярдери розбиті на 3 групи – "спадкові", "хороші" і "погані". Перші отримали багатство від родичів.
- Голова ради директорів російської компанії "Норнікель" Олексій Мордашов має статки в 29 мільярдів доларів, що становить 1,7% ВВП Росії.