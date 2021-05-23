Багатіють люди на Росії не від хороших умов економіки, а на тлі збідніння населення, у якого ці кошти крадуть. Таку думку висловив у своєму блозі "Антифейк" Єгор Скоріна.

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Відповідні підрахунки зробило авторитетне світове видання The Financial Times. Серед усіх країн, які увійшли в огляд, Росія посіла перше місце за часткою стану мільярдерів.

Довідка. The Financial Times натомість посилається на аналітика американської консалтингової компанії Morgan Stanley Ручіра Шарму, що склав рейтинг на основі даних зі списку мільярдерів Forbes.

Всі багатії в рейтингу Financial Times розділені на:

"хороших", тобто тих, хто заробив статок в технологічних секторах економіки;

"поганих" – тих, хто заробив гроші в потенційно корупційних схемах.

Як зазначив журналіст, Мексика, Росія і Австралія лідирують за часткою цих "поганих" мільярдерів.

Поки путінські посіпаки розкрадають гроші платників податків, населення біднішає,

– наголосив Скоріна.

Наприклад, за його словами, мінімальна зарплата працівника фастфуду McDonalds в США вище місячного доходу 97,3% населення Росії.

"Головне, що в своїй бідності в Росії звинувачують Захід, а не Володимира Путіна з його оточенням. Саме керівництво цієї країни витрачає гроші на агресію щодо інших країн, за які потім російську економіку "душать" санкції", – додав журналіст.

Дивіться повністю відеоблог "Антифейк" на 24 каналі:

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