Более 4 лет в нечеловеческих условиях: в каком состоянии сейчас освобожденные бойцы "Азова"

Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководительница "Азов.Супровид" Рина Резник. По ее словам, среди них нет бойцов в критическом состоянии, которым потребовались бы неотложные срочные операции. Однако впереди – длительный и ответственный процесс восстановления.

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В каком состоянии находятся освобожденные из плена военные?

Как подчеркнула Резник, военные находились в нечеловеческих условиях более 4 лет. Многих долгое время пытали. У многих защитников обострились хронические заболевания и дают о себе знать старые ранения.

Наша Служба сопровождения будет активно заниматься этим процессом. Ребята уже находятся в медицинском центре, где в течение следующих недель будут проходить все необходимые обследования. Так мы поймем, как конкретно будет восстанавливаться каждый из них. За 4 года пребывания в таких условиях у каждого человека усложняются хронические заболевания. У каждого будет индивидуальная программа– отметила руководительница "Азов.Супровид".

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Обратите внимание! Присоединяйтесь к официальному сбору средств от Службы сопровождения 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на лечение и реабилитацию освобожденных из плена бойцов.

Кому-то приходится выравнивать носовую перегородку, менять суставы и т. д. К сожалению, государство не покрывает значительную часть услуг. Например, наиболее дефицитными являются лечение зубов и протезирование. Многим военным приходится устанавливать зубные имплантаты и лечить челюсти.

Этот процесс слабо покрывается государством. Наш максимум – это около 25 тысяч на лечение зубов и около 35 тысяч на протезирование. Каждый, кто был у стоматолога, знает, насколько это небольшие суммы для стандартных процедур– отметила Резник.

Руководительница Службы сопровождения "Азова" рассказала о реабилитации бойцов: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 23 октября Украина вернула из российского плена 270 граждан. Среди них были военные и гражданские пленники. Домой вернулись защитники Мариуполя, пережившие теракт в Еленовке.