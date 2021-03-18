За годы президентства состояние Дональда Трампа уменьшилось на 700 миллионов долларов. Если раньше имущество Трампа оценивалось в 3 миллиарда долларов, то по состоянию на 2021 год – только в 2,3 миллиарда.

Наибольший ущерб Трампу принесли 2 события – пандемия COVID-19 и штурм Капитолия 6 января 2021 года.

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Коронавирус стал серьезным ударом по недвижимости Трампа. В частности, офисных зданиях, гостиницах и курортах.

Лишь некоторые отрасли в США пострадали столь же сильно за последний год, когда сотрудники исчезли из офисных башен, а деловые районы превратились в города-призраки,

– говорится в сообщении.

Общую стоимость курортов и отелей Трампа пока оценивают в более чем 550 миллионов долларов. Однако с 2015 до 2020 года доход от этого бизнеса упал на 42% и составляет лишь чуть больше, чем 90 миллионов долларов.

Кроме того, бунт в Капитолии испортил отношения Трампа с брокерами и кредиторами.

В течение следующих 4 лет необходимо погасить займы минимум на 590 миллионов долларов. В более 50% случаев Трамп поручился лично.

Сейчас существенные доходы Трампу приносит его бизнес, связанный с гольфом. Ему фактически удалось избежать пагубного влияния пандемии. Его оценивают в более 270 миллионов долларов.

Обратите внимание! Пост президента США Трамп занимал с 2017 до 2021 года. В 2020 году он проиграл выборы Джо Байдену. Однако планирует снова баллотироваться в 2024 году.