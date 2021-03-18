За роки президентства статки Дональда Трампа зменшилися на 700 мільйонів доларів. Якщо раніше майно Трампа оцінювалися у 3 мільярди доларів, то станом на 2021 рік – лише у 2,3 мільярда.

Найбільше збитків Трампу принесли 2 події – пандемія COVID-19 та штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

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Коронавірус став серйозним ударом по нерухомості Трампа. Зокрема, офісних будівлях, готелях та курортах.

Лише деякі галузі в США постраждали настільки ж сильно за останній рік, коли співробітники зникли з офісних веж, а ділові райони перетворилися в міста-примари,

– мовиться у повідомленні.

Загалом вартість курортів та готелів Трампа наразі оцінюють у понад 550 мільйонів доларів. Однак від 2015 до 2020 року дохід від цього бізнесу впав на 42% і становить лише трішки більше, аніж 90 мільйонів доларів.

Окрім того, бунт у Капітолії зіпсував відносини Трампа з брокерами та кредиторами.

Упродовж наступних 4 років необхідно погасити позики щонайменше на 590 мільйонів доларів. У понад 50% випадків Трамп поручився особисто.

Наразі суттєві прибутки Трампу приносить його бізнес, пов'язаний з гольфом. Йому фактично вдалося уникнути згубного впливу пандемії. Його оцінюють у понад 270 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Посаду президента США Трамп обіймав з 2017 до 2021 року. У 2020 році він програв вибори Джо Байдену. Однак планує знову балотуватися у 2024 році.