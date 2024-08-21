Об этом сообщил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Отмечают, что это замеры по состоянию на 10:30 утра.

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По результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение предельно допустимой концентрации содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории города Тернополь,

– говорится в сообщении.

Показатели по Тернополю

В частности, в микрорайоне Новый Свет в воздухе фиксировали 0,52 мг/м³ соляной кислоты при норме 0,2 мг/м³.

На улице Белецкой хлор составлял 0,6 мг/м³ при норме 0,1 мг/м³; соляная кислота – 0,52 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³.

На улице Объездной хлор составлял 0,3 мг/м³ при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота – 0,21 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³.

При этом содержание в воздухе пыли, оксида углерода, формальдегида и фенола было ниже чувствительности прибора измерения.

Важно! Тернополян призвали придерживаться рекомендаций: без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

В то же время в центре ожидают, что уже к концу дня все показатели придут в норму.