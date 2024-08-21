Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зазначають, що це заміри станом на 10:30 ранку.

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За результатами розрахунків досі спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території міста Тернопіль,

– ідеться у повідомленні.

Показники по Тернополю

Зокрема, у мікрорайоні Новий Світ в повітрі фіксували 0,52 мг/м³ соляної кислоти при нормі 0,2 мг/м³.

На вулиці Білецькій хлор становив 0,6 мг/м³ при нормі 0,1 мг/м³; соляна кислота – 0,52 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³.

На вулиці Обʼїзній хлор становив 0,3 мг/м³ при нормі 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³.

При цьому вміст у повітрі пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду та фенолу був нижче за чутливостість приладу вимірювання.

Важливо! Тернополян закликали дотримуватись рекомендацій: без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Водночас в центрі очікують, що вже до кінця дня всі показники прийдуть до норми.