Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что известно о состоянии здоровья Папы Римского

Папа Римский записал аудиообращение к верующим и поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление с момента госпитализации 21 день назад.

Я благодарю вас от всего сердца за молитвы, которые вы возносите о моем здоровье с площади. Я сопровождаю вас отсюда. Пусть благословит вас Бог, а Богородица вас оберегает. Спасибо,

– сказал понтифик.

Послание Папы Римского, записанное на испанском языке, транслировалось на площади Святого Петра в Риме вечером 7 марта в начале молитвы.

На этой площади, начиная с 24 февраля, каждый вечер в 21:00 по местному времени звучит молитва за здоровье Франциска. На нее собираются кардиналы, проживающих в Риме, руководители и работники ватиканских институтов и Римской диецезии, а также паломники.

Утром 7 марта в Ватикане также проинформировали о состоянии здоровья Папы Римского.

Папа провел спокойную ночь и проснулся вскоре после 8:00,

– заявили в пресс-службе Святого Престола.

В четверг состояние понтифика оставалось стабильным, без эпизодов дыхательной недостаточности. Папа Римский продолжал свою респираторную и двигательную физиотерапию "с благоприятным эффектом" и у него не было температуры. Отмечается, что он также чередовал отдых и работу.