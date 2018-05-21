Состояние здоровья политзаключенного Коломийца ухудшилось

Состояние здоровья заключенного в России украинца и евромайданивца Андрея Коломийца ухудшилось и 19 мая его выпустили из штрафного изолятора.

Об этом Крымской правозащитной группе рассказала жена осужденного.

По ее словам, несмотря на молодой возраст ее мужа, он страдает от нескольких хронических заболеваний. Среди болезней женщина указала псориаз, сильные головные боли, повышенное давление.

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В изолятор заключенного бросали в начале мая – он пробыл там 15 суток, причем случилось это уже далеко не впервые.

Коломийца незаконно осудили в России в 2016 году. Он должен отсидеть 10 лет.