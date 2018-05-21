Стан здоров’я політв’язня Коломійця погіршився

Стан здоров'я ув'язненого в Росії українця і євромайданівця Андрія Коломійця погіршився і 19 травня його випустили зі штрафного ізолятора.

Про це Кримській правозахисній групі розповіла дружина засудженого.

За її словами, незважаючи на молодий вік її чоловіка, він страждає на кілька хронічних захворювань. Серед хвороб жінка вказала на псоріаз, сильні головні болі, підвищений тиск.

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В ізолятор в’язня запроторювали на початку травня – він пробув там 15 діб, при чому трапилося це вже далеко не вперше.

Коломійця незаконно засудили в Росії у 2016 році. Він має відсидіти 10 років.