Состояние здоровья украинского политзаключенного Клиха существенно ухудшилось, – Геращенко

Состояние здоровья украинского политзаключенного Станислава Клиха, осужденного в РФ к 20 годам колонии строгого режима, значительно ухудшилось. Он переживает, что его снова могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу в России.

Об этом журналистам рассказала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Укринформ.

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Недавно я получила письмо от адвоката Станислава Клиха, которому удалось его посетить, об очень страшных вещах: у него значительно ухудшилось здоровье. Станислав испытывает значительные проблемы со здоровьем, и он боится еще раз попасть в психиатрическую больницу,

– отметила нардеп.

Добавим, что 15 апреля Клих заявил, что отказывается от еды и требует перевода с Верхнеуральской колонии из-за плохих условий содержания.

Напомним, суд в Чечне приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха к 20 годам заключения за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 году украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.