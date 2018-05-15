Стан здоров'я українського політв'язня Клиха суттєво погіршився, – Геращенко

Стан здоров'я українського політв'язня Станіслава Клиха, засудженого у РФ до 20 років колонії суворого режиму, значно погіршився. Він переймається, що його знову можуть відправити на примусове лікування у психіатричну лікарню в Росії.

Про це журналістам розповіла віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

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Нещодавно я отримала листа від адвоката Станіслава Клиха, якому вдалося його відвідати, про дуже страшні речі: у нього значно погіршилося здоров'я. Станіслав відчуває значні проблеми зі здоров'ям, і він боїться ще раз потрапити в психіатричну лікарню,

– зазначила нардеп.

Додамо, що 15 квітня Клих заявив, що відмовляється від їжі та вимагає переведення з Верхньоуральської колонії через погані умови утримання.

Нагадаємо, суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 20 років ув’язнення за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.