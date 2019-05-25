Состоятельный бизнес Коломойского в Крыму: ждать ли компенсации от РФ
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – примерно полтысячи украинских предприятий в Крыму "национализировала" российская власть за годы аннексии. Другими словами – бесплатно завладела имуществом стоимостью в десятки миллиардов долларов. При этом украинские владельцы крымского бизнеса до сих пор не получили никакой компенсации.
Также в выпуске:
Зеленский хочет вернуть Крым: как отреагировали крымчане.
Как ФСБ России учит крымчан доносить друг на друга.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии