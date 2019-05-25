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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА

      Состоятельный бизнес Коломойского в Крыму: ждать ли компенсации от РФ

      Крым.Реалии 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – примерно полтысячи украинских предприятий в Крыму "национализировала" российская власть за годы аннексии. Другими словами – бесплатно завладела имуществом стоимостью в десятки миллиардов долларов. При этом украинские владельцы крымского бизнеса до сих пор не получили никакой компенсации.

      Также в выпуске:

      Зеленский хочет вернуть Крым: как отреагировали крымчане.

      Как ФСБ России учит крымчан доносить друг на друга.

      blog_ava
      Зеленский хочет вернуть Крым: как отреагировали крымчане
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Игорь Коломойский Новости Крыма Бизнес Аннексия Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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