Заможний бізнес Коломойського у Криму: чи отримає олігарх компенсацію від РФ

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – приблизно півтисячі українських підприємств у Криму "націоналізувала" російська влада за роки анексії. Іншими словами – безкоштовно заволоділа майном вартістю в десятки мільярдів доларів. При цьому українські власники кримського бізнесу досі не отримали жодної компенсації.

Також у випуску: Зеленський хоче повернути Крим: як відрегували кримчани. Як ФСБ Росії вчить кримчан доносити одне на одного.

Джерело: 24 канал