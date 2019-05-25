Заможний бізнес Коломойського у Криму: чи отримає олігарх компенсацію від РФ
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – приблизно півтисячі українських підприємств у Криму "націоналізувала" російська влада за роки анексії. Іншими словами – безкоштовно заволоділа майном вартістю в десятки мільярдів доларів. При цьому українські власники кримського бізнесу досі не отримали жодної компенсації.
Також у випуску:
Зеленський хоче повернути Крим: як відрегували кримчани.
Як ФСБ Росії вчить кримчан доносити одне на одного.
Джерело: 24 канал
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