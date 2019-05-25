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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА
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      Заможний бізнес Коломойського у Криму: чи отримає олігарх компенсацію від РФ

      Крим.Реалії 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – приблизно півтисячі українських підприємств у Криму "націоналізувала" російська влада за роки анексії. Іншими словами – безкоштовно заволоділа майном вартістю в десятки мільярдів доларів. При цьому українські власники кримського бізнесу досі не отримали жодної компенсації.

      Також у випуску:

      Зеленський хоче повернути Крим: як відрегували кримчани.

      Як ФСБ Росії вчить кримчан доносити одне на одного.

      blog_ava
      Зеленський хоче повернути Крим: як відреагували кримчани
      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Ігор Коломойський Новини Криму Крим.Реалії Анексія Криму Бізнес
      Джерело: 24 канал
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