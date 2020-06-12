После того, как Конституционный Суд признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса, сотни дел против "судей Майдана" могут быть закрыты. Даже те, которые уже передали в суд.

Поэтому такие судьи смогут избежать ответственности за свои поступки, которые они совершали против активистов во время Революции Достоинства. Речь идет о незаконных арестах или лишение водительских прав. Такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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Сколько судей могут избежать наказания

"По всей Украине расследовались 400 уголовных производств по фактам свыше 300 незаконных арестов майдановцев и примерно 400 фактам незаконного лишения водительских прав автомайдановцев. В этих делах фигурировали около 300 судей", – рассказал Горбатюк.

Управление спецрасследований еще до своей реорганизации и передачи дел в Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 23 судям за вынесение неправосудных решений. Обвинительные акты в отношении этих судей были переданы в суд. Впоследствии ГБР сообщило о подозрении еще трем судьям Майдана.

Поэтому признание 375 статьи неконституционной позволит судьям избежать наказания. Ведь дела будут закрыты.

"Эта статья признана неконституционной, и фактически все, кто ранее нарушал ее, не будут нести ответственность", – отметил Горбатюк.

Что это за 375 статья УК

Конституционный Суд Украины 11 июня принял решение по делу по представлению 55 народных депутатов. Своим решением суд признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса Украины об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры. Она предусматривает уголовную ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.

Конституционный Суд, решая поднятый в конституционном представлении вопрос, исходил из того, что в статье 375 УК не установлены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение, постановление или постановление судьи является "неправосудным". Кроме того не раскрыто содержание сообщения слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществлена по этой норме.

Конституционный суд отсрочил прекращении действия этой статьи на 6 месяцев со дня принятия решения о ее неконституционности.

Как статья 375 помогала наказывать судей: смотрите видео