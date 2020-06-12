Після того, як Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу, сотні справ проти "суддів Майдану" можуть бути закриті. Навіть ті, які вже передали до суду.

Відтак такі судді зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки, які вони здійснювали проти активістів під час Революції Гідності. Мова йде про незаконні арешти чи позбавлення посвідчень водія. Таку думку в коментарі Укрінформу висловив колишній керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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Скільки суддів можуть уникнути покарання

"По всій Україні розслідувалися 400 кримінальних проваджень за фактами понад 300 незаконних арештів майданівців та приблизно 400-ма фактами незаконного позбавлення водійських прав автомайданівців. У цих справах фігурували близько 300 суддів", – розповів Горбатюк.

Управління спецрозслідувань ще до своєї реорганізації та передачі справ до Державного бюро розслідувань повідомило про підозру 23 суддям за винесення неправосудних рішень. Обвинувальні акти відносно цих суддів були передані до суду. Згодом ДБР повідомило про підозру ще трьом суддям Майдану.

Відтак визнання 375 статті неконституційною дасть можливість суддям уникнути покарання. Адже справи будуть закритті.

"Ця стаття визнана неконституційною, і фактично усі, хто раніше порушував її, не будуть нести відповідальність", – відзначив Горбатюк.

Що це за 375 стаття ККУ

Конституційний Суд України 11 червня ухвалив рішення у справі за поданням 55 народних депутатів. Своїм рішенням суд визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу України про відповідальність суддів за свідомо неправосудні вироки. Вона передбачає кримінальну відповідальність суддів за постановлення "свідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.

Конституційний Суд, вирішуючи порушене у конституційному поданні питання, виходив із того, що в статті 375 ККУ не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними". Окрім того не розкрито зміст сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

Конституційний суд відтермінував втрату чинності цієї статті на 6 місяців з дня ухвалення рішення про її неконституційність.

Як стаття 375 допомагала карати суддів: дивіться відео