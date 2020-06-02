Пів сотні народних депутатів подали до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону про амністію активістів Майдану. Парламентарі оскаржують цей закон, бо вважають: він створює "враження про дозвіл безкарно скоювати злочини проти життя і здоров'я людини".

Подання підписала уся фракція "Опозиційної платформи – За життя", а також виключені з фракції "Слуги народу" нардепи Антон Поляков та Анна Скороход і скандальний Олександр Дубінський.

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Авторами подання є нардепи від ОПЗЖ Василь Німченко, Григорій Мамка і Олександр Качний, передає пресслужба Конституційного Суду. Вони просять суд визнати оскаржуваний закон неконституційним.

Автори подання заявляють: під час масових акцій протесту в листопаді 2013-го – лютому 2014 року загинули майже 100 протестувальників і майже тисяча отримала поранення; були вбиті 23 співробітники правоохоронних органів, 932 були поранені, в тому числі 257 – важко, а 158 – з вогнепальної зброї.

Окремі учасники масових акцій протесту зізнаються в застосуванні вогнепальної зброї до представників правоохоронних органів, їх вбивстві... Але такі злочини в результаті прийнятого закону не підлягають розслідуванню, а особи, які підозрюються в їх вчиненні, звільнені від відповідальності,

– мовиться у документі.



Скриншот фрагменту депутатського подання



Підписи під поданням, серед яких – Дубінського, Скороход, Полякова / Скриншот

Що відомо про закон про амністію майданівців: коротко