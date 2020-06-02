Нардепы от ОПЗЖ, Дубинский и "слуги" – изгнанники обжаловали закон Об амнистии майданцев в КС
Пол сотни народных депутатов подали в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности закона Об амнистии активистов Майдана. Парламентарии оспаривают этот закон, потому что считают: он создает "впечатление о разрешение безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека".
Представление подписала вся фракция Оппозиционной платформы – "За жизнь", а также исключены из фракции "Слуги народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход и скандальный Александр Дубинский.
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Авторами представления являются нардепы от ОПЗЖ Василий Нимченко, Григорий Мамка и Александр Качный, передает пресс-служба Конституционного Суда. Они просят суд признать оспариваемый закон неконституционным.
Авторы представления заявляют: во время массовых акций протеста в ноябре 2013-го – феврале 2014 года погибли почти 100 протестующих и почти тысяча получила ранения; были убиты 23 сотрудники правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 – трудно, а 158 – из огнестрельного оружия.
Отдельные участники массовых акций протеста признаются в применении огнестрельного оружия в представителей правоохранительных органов, их убийстве... Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от ответственности,
– говорится в документе.
Скриншот фрагмента депутатского представления
Подписи под представлением, среди которых – Дубинского, Скороход, Полякова / Скриншот
Что известно о законе Об амнистии майдановцев: коротко
- Еще 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования участников акций протестов, что предусматривает лишение как уголовной, так и административной ответственности всех лиц, которые были задержаны во время Революции Достоинства.
- В феврале этого года тогдашняя директор ГБР и сегодняшняя генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел Євромайдану необходимо отменить закон об амнистии участников протестов от 2014 года.
- Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка ответил на такое заявление Венедиктовой и назвал эту идею бессмысленной.