Пол сотни народных депутатов подали в Конституционный Суд Украины представление относительно конституционности закона Об амнистии активистов Майдана. Парламентарии оспаривают этот закон, потому что считают: он создает "впечатление о разрешение безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека".

Представление подписала вся фракция Оппозиционной платформы – "За жизнь", а также исключены из фракции "Слуги народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход и скандальный Александр Дубинский.

Недавно Полицейского, который преследовал майдановцев, отпустили из-под стражи: Портнов помог

Авторами представления являются нардепы от ОПЗЖ Василий Нимченко, Григорий Мамка и Александр Качный, передает пресс-служба Конституционного Суда. Они просят суд признать оспариваемый закон неконституционным.

Авторы представления заявляют: во время массовых акций протеста в ноябре 2013-го – феврале 2014 года погибли почти 100 протестующих и почти тысяча получила ранения; были убиты 23 сотрудники правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 – трудно, а 158 – из огнестрельного оружия.

Отдельные участники массовых акций протеста признаются в применении огнестрельного оружия в представителей правоохранительных органов, их убийстве... Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от ответственности,

– говорится в документе.



Скриншот фрагмента депутатского представления



Подписи под представлением, среди которых – Дубинского, Скороход, Полякова / Скриншот

Что известно о законе Об амнистии майдановцев: коротко