Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что потребуются несколько сотен миллиардов долларов.

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Устенко: Украину нужно будет восстанавливать немедленно

По словам Устенко, Украину нужно будет отстраивать сразу после окончания войны. Это нужно будет делать быстро и немедленно, ведь еще в первую неделю войны оккупанты уничтожили стоимости примерно на 100 миллиардов долларов.

Для того, чтобы нас отстроить, нужно нам самим или вообще мировому сообществу несколько сотен миллиардов долларов,

– подчеркнул он.

Советник Владимира Зеленского сообщил, что первым крупным источником пополнения фонда на восстановление Украины станут 300 миллиардов замороженных долларов от Центрального банка России.

"Ведем переговоры на этот счет. Есть предварительное видение того, что деньги полностью смогут зайти в фонд восстановления Украины", – заверил Устенко.

Какие еще есть варианты поступления денег

Другими дополнительными деньгами будет являться реализация арестованного материального имущества из окружения Владимира Путина, отметил советник президента. Речь идет о тех людях, на кого наложены санкции.

"На стоимость имущества выпустят долговые расписки. Эти долги продадут на международном рынке. Есть много желающих купить не потому, что на них постараются зарабатывать, а потому что это помощь Украине. Деньги пойдут в долг под конкретное имущество", – обьяснил он.

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Также Устенко подчеркнул, что в настоящее время работает группа из 50 международных специалистов и экспертов, осуществляющих поиск имущества подсанкционных лиц.

Будут и дополнительные поступления из стран и международных институций, добавляет советник Зеленского. Об этом уже ведут успешные переговоры. "Есть подтвержденные заявки", – рассказал он.